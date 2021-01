Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall im Baustellenbereich der Autobahn

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.01.2021, 16:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, BAB 8, FR Saarland, Höhe AS ZW-Ixheim. SV: Der 35-jährige Fahrer eines Firmen-Kleintransporters aus dem Westerwald scherte ca. 150 Meter vor Erreichen der Baustellenverengung hinter dem Sattelschlepper einer Transportfirma aus dem Saarland aus, um diesen noch vor der Baustelle zu überholen. Dabei gelang es dem Kleintransporter-Fahrer jedoch nicht, den Überholvorgang rechtzeitig abzuschließen, so dass er mit der linken Seite seiner Fahrzeugfront mit den Warnbaken der Fahrbahnverengung kollidierte. Daraufhin lenkte er den Kleintransporter nach rechts, um vor dem Sattelschlepper einzuscheren, streifte dabei aber mit der rechten Seite des Fahrzeughecks die Fahrerkabine des Sattelschleppers. An dieser entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Am Kleintransporter platze bei dem Manöver der rechte Hinterreifen. Durch die beiden Anstöße entstand am Kleintransporter ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR. Der Schaden an der Baustellenabsicherung beläuft sich auf rund 1.000 EUR. Gegen den Kleintransporter-Fahrer wurde wegen des hochriskanten Überholmanövers ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. | pizw

