Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: 19 Strafverfahren nach Abseilaktionen

Giessen (ots)

Im Zusammenhang mit den Abseilaktionen an Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet (siehe ots-Meldung vom 26.10.20, 13:37 Uhr) ist ergänzend anzufügen, dass sich mehre Auffahrunfälle im Rückstau ereigneten, die ausschließlich Sachschäden zur Folge hatten. Bei den Abseilaktionen wurden insgesamt 30 Personen festgestellt. 19 dieser Personen haben sich nun, nach einer vorläufigen Bewertung der Staatsanwaltschaften Frankfurt und Wiesbaden, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung zu verantworten.

Kreuzungsbereich in Niederklein blockiert

Bereits in den frühen Morgenstunden haben ca. 15 Ausbaugegner den Kreuzungsbereich in Niederklein blockiert, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr kam. Der Blockade sollte sich ein Aufzug auf der B 62 in Richtung Schmitthof anschließen, der bei der zuständigen Versammlungsbehörde vor Ort angemeldet wurde. In diesem Zusammenhang wurde um 08:00 Uhr die B 62 zwischen Niederklein und Lehrbach gesperrt. Da gegen 08:25 Uhr die Kreuzung immer noch blockiert war, wurde die Versammlung durch die Versammlungsbehörde aufgelöst und durch die Einsatzkräfte der Polizei beendet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Nötigung wurden eingeleitet.

Einsatzkräfte mit Steinen beworfen

Aus dem südlichen Bereich des Herrenwalds wurden gegen 11:30 Uhr Einsatzkräfte beleidigt und mit Steinen beworfen. Glücklicherweise wurden keine Einsatzkräfte getroffen bzw. verletzt. Die "Werfer" zogen sich unmittelbar nach der Aktion in den Wald zurück.

Gegen 15:03 Uhr kam es in den Nachmittagsstunden auf dem Schotterparkplatz östlich von Niederklein zur Besetzung einer Baumaschine durch fünf Personen. Mit einer Hebebühne konnten schließlich alle Personen von dem Arbeitsgerät geholt und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden.

Baumfällarbeiten wurden am heutigen Tag nördlich der B 454 und südöstlich des "Jesus-Points" durchgeführt.

