Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Ca. 1200 Teilnehmer bei der "Aktion Menschenkette"

Giessen (ots)

Am heutigen Sonntag trafen sich in der Mittagszeit ca. 1200 Ausbaugegner zu einem Aufzug am Sportplatz in Dannenrod. Aus diesem Aufzug heraus bildete sich zunächst eine Menschenkette in Richtung Maulbach, die mittels Flatterband verbunden waren und sich dann in Richtung des Dannenröder Forstes in Bewegung setzten. Aufgrund dieser Veranstaltung und dem anschließenden sonntäglichen Waldspaziergang wurde eine Einbahnstraßenregelung um Dannenrod eingerichtet; es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die beiden Veranstaltungen liefen jeweils störungsfrei.

