Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Weiterbau der A 49: Die Polizei zieht positives Fazit des heutigen Polizeieinsatzes

Giessen (ots)

Weiterbau der A 49: Die Polizei zieht positives Fazit des heutigen Polizeieinsatzes Am heutigen Freitag wurden die Forstarbeiten im Bereich des Herrenwaldes südöstlich von Stadtallendorf fortgeführt. Diese verliefen weitestgehend störungsfrei. In den betroffenen Rodungsbereichen wurden vereinzelt Barrikaden festgestellt, die beseitigt wurden. Im Laufe des Vormittags besetzten mehrere Personen zwei Bagger in Stadtallendorf im Bereich der Heinrich-Schneider-Straße. Diese Personen, Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, wurden durch speziell ausgebildete Polizeibeamte widerstandslos und sicher, aus zum Teil relativ großer Höhe, von den Baumaschinen gebracht.

Zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr fand in Homberg / Ohm eine angemeldete Demonstration zum Thema "Anwohner gegen die A 49" statt. Etwa 160 Personen nahmen an dieser Teil und es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Hinweis an die Medienvertreter: Interessierte Medienvertreter können sich auch weiterhin über die zentrale Presserufnummer 0641/7006-2058 oder alternativ über das Postfach presse.a49@polizei.hessen.de sowie über den Twitter-Account der Polizei Mittelhessen (@polizei_mh) über das aktuelle Einsatzgeschehen informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2058

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Presse A 49, übermittelt durch news aktuell