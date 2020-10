Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Polizeiliche Maßnahmen beim Ausbau der A49 - Überwiegend störungsfreier Einsatztag

Giessen (ots)

Nach Abschluss der Fällarbeiten im Bereich des Herrenwaldes am späten Samstagnachmittag (24.10.2020) verzeichnet die Polizei einen überwiegend ruhigen Einsatztag ohne besondere Vorkommnisse. Im Laufe des Tages mussten, wie auch am Freitag, vereinzelt Barrikaden geräumt werden. Einige Personen hielten sich in den Gefahrenbereichen im Wald auf. Sie verließen diese nach Ansprache der Polizei friedlich. Einige Personen wurden zur Identitätsfestellung in das Gewahrsam überführt. Am Nachmittag wollten einzelne Personen die polizeiliche Absperrung umgehen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei stellte ihre Identität fest und erteilte ihnen Platzverweise. Gegen 11.45 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofes in Stadtallendorf zu einer etwa halbstündigen Versammlung von rund 30 Ausbaugegnern. Wie bereits auch an den Vortagen war die Landstraße 3290 während der Rodungsarbeiten zwischen Stadtallendorf und Niederklein voll gesperrt. Autofahrer wurden über eine Rundfunkwarnmeldung auf die Sperrung hingewiesen.

