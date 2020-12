Polizei Mettmann

POL-ME: 17-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt - Velbert - 2012112

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

MettmannMettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. Dezember 2020) verletzte sich eine 17-jährige Velberterin schwer, als sie mit ihrem Motorrad auf der Neustraße mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger kollidierte. Die junge Frau musste zur medizinischen Versorgung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Das war geschehen:

Gegen 00:55 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit einem Leichtkraftrad der Marke KTM die Neustraße in Richtung Nevigeser Straße. Bei Dunkelheit und schlechter Sicht übersah sie, trotz Straßenbeleuchtung, in Höhe der Haus-Nummer 71, einen verbotswidrig (§17 (4) StVO) am Fahrbahnrand unbeleuchtet abgestellten Einachsanhänger (Tandemachse).

Die junge Fahrerin kollidierte mit dem Heck, stürzte und rutschte circa 60 Meter über die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde sie so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Sachschaden, welcher an dem Leichtkraftrad entstand, wird auf circa 5.000 Euro geschätzt, der Schaden an dem Anhänger auf mehrere hundert Euro. Das Motorrad war so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell