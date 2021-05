Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Münzautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (18.05.2021) oder Mittwoch (19.05.2021) in der Klett-Passage den Münzautomaten einer Toilettenanlage aufgebrochen.

Die Täter öffneten zwischen 09.00 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch auf unbekannte Weise den Automaten und erbeuteten Münzgeld in unbekannter Höhe. Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen und alarmierte die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell