Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Sturz von einer Leiter

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Ein Mitarbeiter einer Baufirma ist am Montagmorgen auf eine Leiter gestiegen, um Arbeiten an einer Garage in der Franz-Grötz-Straße durchzuführen. Hierbei verlor er in einer Höhe von rund zweieinhalb Metern offenbar den Halt. Durch das Abrutschen auf der obersten Leitersprosse stürzte der Mittzwanziger zu Boden und zog sich Verletzung am Arm zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Nach Angaben des Mannes ist dieser alleine und ohne Fremdverschulden gestürzt. Beamte des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell