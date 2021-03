Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Wertsachen gestohlen

Hügelsheim (ots)

Neben Bargeld wurden bei einem Einbruch am Montag auch Wertsachen gestohlen. Die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch unbekannten Einbrecher stiegen in der Zeit von 18:20 Uhr bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße ein und durchsuchten hierbei alle Stockwerke des Gebäudes gründlich nach möglicher Beute. Die Beamten des Polizeiposten Iffezheim haben nun die Ermittlungen übernommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07229 2273 entgegen. / bp

