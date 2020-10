Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Am 8. Oktober (Donnerstag), gegen 13 Uhr, befuhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Heinsberg die Waldfeuchter Straße aus der Ortslage Kirchhoven kommend in Richtung Heinsberg. In Höhe der Metzgerei wollte die 16-jährige Heinsbergerin von der Straße auf den Gehweg wechseln. Dabei stürzte sie auf den Gehweg und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell