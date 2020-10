Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Lkw

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch (7. Oktober), gegen 13.30 Uhr, tankte der Fahrer eines Lkw sein Fahrzeug an einer Tankstelle an der Roermonder Straße. Als er nach dem Bezahlen zu seinem Lkw zurückkehrte, musste er festellen, dass ein Unbekannter sein Mobiltelefon aus dem Führerhaus gestohlen hatte.

