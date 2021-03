Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B 28 - In die Leitplanke gekracht

Willstätt, B 28 (ots)

Eine 19 Jahre alte Fiat-Lenkerin hat am Dienstagmorgen auf der B 28 aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in der Folge in die Leitplanken gekracht. Die Heranwachsende war kurz vor 8:30 Uhr in Richtung Kehl unterwegs, als das Malheur bei Willstätt seinen Lauf nahm. Die Autofahrerin hat sich durch die Kollision leichte Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Ein Fahrstreifen der B 28 musste während den Abschleppmaßnahmen kurzfristig gesperrt werden.

