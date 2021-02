Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein warnt vor verdächtigen Anrufen durch angebliche Microsoft-Support-Mitarbeiter. Besonders im Raum Wittgenstein haben zuletzt mehrere Personen Anrufe von Betrügern erhalten.

Sie gaukeln ihren Opfern in den Gesprächen unter anderem vor, dass ihr Computer von einem Virus befallen ist. Während des Gesprächs wird das Opfer aufgefordert, verschiedene Einstellungen und Installationen am Computer vorzunehmen. So wird den Tätern ein Fernzugriff auf den Rechner ermöglicht - somit können die Täter den Computer ohne Zugriffsmöglichkeit des Opfers bedienen. Im Anschluss werden die Betroffenen aufgefordert, Bankdaten und TAN-Nummern für die dann kostenpflichtige Hilfe einzugeben. Mithilfe dieser Daten tätigen die Betrüger Überweisungen auf fremde Konten.

Die Polizei bittet Sie: Geben Sie niemals Bankdaten, TAN-Nummern oder Auskünfte zu Ihren Vermögensverhältnissen weiter. Sollten Sie verdächtige Anrufe erhalten, legen Sie einfach auf und rufen die 110 an. Sollten sie den Anrufern bereits Fernzugriff ermöglicht haben, trennen sie ihre Internetverbindung und lassen ihren Computer fachkundig auf mögliche Schadsoftware überprüfen! Nehmen sie in keinem Fall Zahlungen vor!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell