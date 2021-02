Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche im Raum Burbach/Neunkirchen - #polsiwi

Burbach/Neunkirchen (ots)

In den vergangenen Tagen haben sich im südlichen Siegerland gleich mehrere Einbrüche ereignet.

Zwischen dem 06.02.2021 (Samstag) und dem 09.02.2021 (Dienstag) versuchten, Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in Burbach-Lützeln einzubrechen. Die Täter scheiterten aber offensichtlich an der Tür des Gebäudes, weshalb sie nicht in das Innere eindringen konnten.

Zwischen dem 07.02.2021 (Sonntag) und dem 09.02.2021 (Dienstag) war der Heimatverein in Burbach das Ziel von Einbrechern. Die Täter stiegen durch ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten einige Räume. Erkenntnisse über eine Tatbeute gibt es bislang nicht.

Eine Kindertagesstätte in der Straße Kopernikusring in Neukirchen ist ebenfalls von Einbrechern aufgesucht worden. Zwischen dem 08.02.2021 (Montag) und dem 09.02.2021 (Dienstag) hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten Bargeld und ein Tablet.

Auch die Kita in der Brückenstraße in Burbach-Wahlbach ist zwischen dem 08.02.2021 (Montag) und dem 09.02.2021 (Dienstag) das Ziel eines Einbruchs geworden. Hier durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und entwendeten Bargeld.

Zwischen dem 08.02.2021 (Montag) und dem 09.02.2021 (Dienstag) sind Einbrecher darüber hinaus in das evangelische Gemeindezentrum in Burbach-Niederdresselndorf eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Briefmarken und elektronische Geräte gestohlen.

In allen Fällen bittet die Siegener Kriminalpolizei um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell