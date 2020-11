Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer zu drei Fahrrädern in Cuxhaven gesucht

Bild-Infos

Download

CuxhavenCuxhaven (ots)

Cuxhaven/Sahlenburg. Im Rahmen von Ermittlungen nach Diebstahl aus einem Pkw und Sachbeschädigung wurden bereits am 26.09.2020 drei Fahrräder in Sahlenburg sichergestellt. Bis heute konnten die Eigentümer nicht ermittelt werden. Es handelt sich um zwei E-Bikes der Marken Victoria (Mountainbike in schwarz) und Cannondale (Mountainbike in türkis). Eine Besonderheit bei dem Cannondale E-Bike ist die "halbe" Gabel (ein sog. "Lefty"). Das dritte Fahrrad ist ein Damenrad der Marke Amsterdam in grün. Die Eigentümer oder Dritte, die Hinweise auf die Eigentümer geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (04721-5730).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell