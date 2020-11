Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Randalierer(innen) in Dorum ermittelt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Die Polizei Dorum hat die Sachbeschädigungen und den Missbrauch von Notrufeinrichtungen vom 25.10.2020 (Pressemeldung vom 05.11.2020) in der Oberschule Dorum aufklären können. Vier Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 14 Jahren stehen im Verdacht, die Taten begangen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sie in der Tatnacht gegen 01:30 Uhr in Dorum unterwegs und hielten sich im Eingangsbereich der Oberschule auf. Durch starkes Rütteln an einer Seitentür konnten sie diese öffnen und gelangten in die Schule. In einigen Klassenräumen wurden Sachbeschädigungen begangen. Gegen 03:30 Uhr wurde dann zusätzlich der Feuermelder ausgelöst, so dass es zu einem Einsatz der örtlichen Feuerwehr gekommen war. Neben dem Ermittlungsverfahren kommen auch Schadenersatzansprüche und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Kosten für den Feuerwehreinsatz auf die Beschuldigten zu.

