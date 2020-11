Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Altreifen in der Feldmark entsorgt

Wurster Nordseeküste/Midlum. Zwischen Montag und Dienstag (09./10.11.2020) haben unbekannte Täter insgesamt 22 Altreifen in der Feldmark bei Midlum in der Nähe des Heidewegs illegal entsorgt. Die Reifen wurden weitläufig verteilt, als ob die Täter diese wegrollen ließen (siehe Bild). Der Reifenstapel wird durch den Landkreis Cuxhaven abgeholt und fachmännisch entsorgt. Wer Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Dorum (04742-926980) oder der Polizei in Debstedt (04743-9280) zu melden.

