POL-CUX: Polizeikommissariat Schiffdorf am 11.11.2020 vorübergehend telefonisch nicht zu erreichen+++ Verkehrsunfall auf der B 73+++Fahren ohne Fahrerlaubnis in Neuenwalde

Schiffdorf. Aufgrund von erforderlichen Wartungsarbeiten ist das Polizeikommissariat Schiffdorf am 11.11.2020, voraussichtlich zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr, telefonisch nicht zu erreichen. Bei einem Notfall wählen Sie bitte immer den Notruf 110. In übrigen dringenden Fällen können Sie sich an die umliegenden Polizeidienststellen wenden.

Cuxhaven. Am Montag (09.11.2020), gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 58-Jährige aus der Samtgemeinde Land Hadeln mit ihrem Pkw die Bundesstraße 73 aus Richtung Otterndorf kommend in Fahrtrichtung Cuxhaven. Kurz vor dem Autobahn-Kreisel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und der Pkw blieb im Graben liegen. Die Fahrzeugführerin, die vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht worden war, blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergung des Pkw musste die B 73 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die genaue Unfallursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Derzeit gehen die aufnehmenden Beamten nicht von der Beteiligung eines weiteren Kfz aus.

Geestland/Neuenwalde. Ebenfalls am Montag (09.11.2020), gegen 17:10 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland einen 17-jährigen Motorrollerfahrer in Neuenwalde. Da der Roller zuvor mit 45 km/h bewegt worden war, benötigte der aus der Samtgemeinde Land Hadeln stammende Fahrzeugführer mindestens die Fahrerlaubnisklasse AM. Er konnte jedoch nicht einmal einen Führerschein, sondern lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

