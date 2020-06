Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200618-2: Telefonbetrüger scheiterten trotz Ideenreichtums - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei lobt ausdrücklich die Abgeklärtheit und Ruhe der betroffenen Einwohner des Kreises. In keinem der geschilderten Fälle gelang es den Betrügern, an das Ersparte der Senioren im Alter zwischen 70 und 90 Jahren zu gelangen.

In der Zeit zwischen Mittwoch (17. Juni) 13:00 Uhr und 14:20 Uhr klingelte mehrfach das Telefon bei einem 90-Jährigen, der in Brühl wohnhaft ist. In der Leitung befand sich ein Mann, der sich als sein Enkel ausgab. Dieser erbat 20.000 Euro, weil er einen Unfall hatte. Der "falsche Enkel" gab ihm sogar einen Hinweis: Wenn man bei der Bank nachfrage, solle er sagen, es handele sich bei dem Geld um einen Summe für den Eigenbedarf. Der 90-Jährige blieb skeptisch und schenkte dem Anrufer kein Vertrauen und beendete das Gespräch. Etwa ein bis zwei Stunden später rief wieder ein Mann an und gab sich dieses Mal als Polizist aus. Er meinte, dass sein Enkel nun festgenommen wurde. Nachdem die Tochter des 90-Jährigen das Telefonat übernahm und konkrete Fragen stellte, legte der Betrüger auf.

Am Mittwoch kam es insgesamt zu sechs solch gearteten Anrufen bei Senioren in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:20 Uhr. Die Anrufer aus den Ortslagen Brühl, Erftstadt und Bedburg blieben skeptisch und handelten besonnen, als es um die Forderungen finanzieller Natur ging. In allen Fällen kam es nicht zu einer Geldübergabe.

Die Polizei lobt ausdrücklich die Reaktion der Angerufenen, warnt jedoch erneut vor der (leider) nicht abebbenden Betrugsmasche. (bm)

