Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle wegen freilaufender Rinder+++Betrunken auf dem Fahrrad+++Verkehrsunfall in Cuxhaven

CuxhavenCuxhaven (ots)

Loxstedt/Dedesdorf. Ca. 15 Rinder haben am Mittwochabend (11.11.2020), gegen 19:00 Uhr, ihre Weide im Bereich Dedesdorf verlassen und sich auf die Fahrbahn der Bundesstraße 437, dem Zubringer zum Wesertunnel, begeben. Dabei kam es insgesamt zu drei Verkehrsunfällen zwischen den Tieren und zwei Pkw bzw. einem Lkw. Der Aufprall zwischen dem Lkw und einem der Rinder war so stark, dass das Tier vor Ort verendete. Insgesamt kam es zu Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die übrigen Tiere konnten wieder auf eine Weide getrieben werden.

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am späten Mittwochabend (11.11.2020), gegen 22:50 Uhr, fiel Beamten des Polizeikommissariats Geestland ein unbeleuchtetes Fahrrad in der Ortschaft Dorum auf. Bei der Überprüfung des 35-jährigen Fahrradfahrers aus Bremerhaven war nunmehr starker Alkoholgeruch wahrnehmbar, sodass ein Atemalkoholtest von 1,79 Promille eine Blutentnahme auf der Wache zur Folge hatte. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er muss nun mit einem Fahrverbot auch für PKWs rechnen. Die gesetzliche Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt bei Verkehrsteilnehmern auf dem Fahrrad bei 1,6 Promille.

Cuxhaven. Am Mittwoch (11.11.2020) kam es, gegen 15:12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Altenwalder Chaussee. Dabei wollte ein 66-jähriger Cuxhavener seinen Pkw wenden. Ein 48-jähriger Cuxhavener konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den anderen haltenden Pkw, der auf seiner Fahrspur aufgrund von Querverkehr sein Wendemanöver unterbrechen musste. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, während der 48-Jährige unverletzt blieb. Die Altenwalder Chaussee war zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell