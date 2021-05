Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Mittwochnachmittag (19.05.2021) bei einem Unfall in der Alten Untertürkheimer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 33 Jahre alter Mann fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem Mercedes aus einer Werksausfahrt in den Kreisverkehr der Alten Untertürkheimer Straße ein. Dabei stieß er auf dem Fußgängerüberweg mit dem 60-Jährigen zusammen, der den ersten Ermittlungen zufolge zunächst auf dem Radweg in der Alten Untertürkheimer Straße Richtung Deckerstraße unterwegs war und an der Unfallstelle über den Fußgängerüberweg fuhr. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

