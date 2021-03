Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall, drei zum Teil schwer verletzte Personen und hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 24.03.21, gg. 07:43 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw die Gutachstraße in Richtung Titisee. Aus bislang unbekannter Ursache, fuhr dieser auf einen verkehrsbedingt vor ihm wartenden Pkw auf. Dieser wurde wiederum auf ein vor ihm befindliches Fahrzeug aufgeschoben. Durch die Kollision wurden der Unfallverursacher, sowie ein weiterer Autofahrer leicht verletzt. Der 29-jährige Fahrzeuglenker des mittleren Pkw´s musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 15.000 Euro beziffert. Die Fahrzeuge wurden teilweise durch ein Örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gutachstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich geringfügige Verkehrsbehinderungen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

