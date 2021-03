Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrugsmasche

Anrufe von falschen Polizeibeamten - Warnhinweis der Polizei

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.03.2021, zwischen 10.27 Uhr und 15.40 Uhr, haben sich neun Bewohner aus Lörrach bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie von falschen Polizeibeamten angerufen wurden. Die Masche war immer die gleiche. Angeblich sei ein naher Verwandter in einen Unglücksfall verwickelt und um eine Verhaftung des Verwandten abzuwenden brauche man dringend Bargeld. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es glücklicherweise zu keinerlei Schadenseintritt, da sämtliche Angerufene die Betrugsmasche früher oder später erkannten. Auch wenn die Anrufserie beendet scheint, kommt es immer wieder vor, dass die Betrüger versuchen, nochmals in Kontakt mit den Angerufenen zu treten.

Sie stehen noch in Kontakt mit einem Polizeibeamten oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110!

Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

