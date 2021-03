Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Pech gehabt - Flüchtige Unfallverursacherin konnte durch die Geschädigte verfolgt werden

Freiburg (ots)

Eine geschädigte Fahrzeugführerin befuhr am Dienstag, 23.03.2021, um 11:36 Uhr, mit ihrem Pkw die Ramiestraße in Richtung F.-J.-Baumgartner Straße in Emmendingen.

Auf Höhe der Ernst-Barlach-Str. musste sie verkehrsbedingt anhalten. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 53-jährige Pkw-Führerin ein Wendemanöver vornehmen.

Hierfür fuhr sie rückwärts von der Ernst-Barlach-Str. in die Ramiestraße ein und kollidierte mit dem im Einmündungsbereich verkehrsbedingt haltenden Pkw der Geschädigten.

Infolge des Unfalles entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro am Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle bis zum nahegelegenen Plantanenweg. Die Geschädigte folgt der Unfallverursacherin zur Fuß dorthin und verständigte die die Polizei.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell