POL-FR: Lörrach: dreister Diebstahl von Handtasche aus Auto

Freiburg (ots)

Eine 84-jährige Frau stellte am Dienstag, 23.03.2021, gegen 11.00 Uhr, kurz ihre Handtasche auf den Autositz ab um ihre Lebensmitteleinkäufe in den Kofferraum zu verladen. Jemand Unbekanntes nutzte dies aus und nahm die Handtasche an sich. In der schwarzen Handtasche aus Wildleder befanden sich zwei Geldbörsen mit Ausweisdokumenten, Bankkarten und etwa 1.000 Schweizer Franken.

