Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Das Präventionsteam der Polizei Northeim berät am Telefon

Northeim (ots)

Landkreis NORTHEIM (köh) - "Kriminelle machen keinen Lockdown und schwere Verkehrsunfälle passieren nicht einfach, sondern werden nach wie vor verursacht", betont Polizeihauptkommissar Dirk Schubert vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim. Jedoch sind die Möglichkeiten des Präventionsteams mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt in Kontakt zu treten, um aufzuklären und zu beraten derzeit wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Vorträge und Präventionsveranstaltungen finden zurzeit nicht statt. "Trotzdem will das Präventionsteam der Polizeiinspektion die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises mit ihren Fragen nicht allein lassen und ist auch während der Corona-Pandemie für diese immer ansprechbar", stellt Polizeihauptkommissar Thomas Sindram fest. Er ist für die Kinder- und Jugendprävention in der Polizeiinspektion zuständig.

Die Polizeiinspektion Northeim schaltet am kommenden Donnerstag, dem 18.02.2021, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, zu folgenden Präventionsthemen ein Infotelefon.

- Sicherheit im Straßenverkehr/sicherer Schulweg/Nutzung von Pedelecs/E-Bikes und -Scootern - Kinder und Jugendliche und Gefahren im Internet/Jugendschutz, Drogen - Einbruchschutz - Enkeltrick/Falsche Polizeibeamte - Diebstahl/Trickdiebstahl - Betrug im Internet/Internetsicherheit - Häusliche Gewalt/Stalking

Aber auch allgemeine Fragen und Hinweise zur Sicherheit in den Städten und Gemeinden des Landkreises werden beantwortet und aufgenommen. Das Infotelefon des Präventionsteams ist unter der Telefonnummer 05551/7005411 zu erreichen. Dort beantworten die Verkehrssicherheitsberaterin Polizeioberkommissarin Simone Köhler, der Kontaktbereichsbeamte Polizeioberkommissar Matthias Heise sowie Thomas Sindram und Dirk Schubert die Fragen der Anrufenden.

