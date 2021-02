Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw Brand

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 10.02.2021, wurde gegen 15.00 Uhr ein Pkw Brand in Kuventhal gemeldet. Ein 32 Jahre alter Pkw Fahrer wollte von der Kreisstraße 519 in den Ort fahren, als sein VW Passat Variant während der Fahrt ausgegangen ist und aus unbekannter Ursache im Motorraum Feuer gefangen hat. Der Mann konnte das Auto verlassen und die Feuerwehr informieren. Die Ortsfeuerwehr "An der Hube", Löschgruppe Kuventhal, war kurz nach Alarmierung vor Ort und konnte den brennenden Pkw löschen. Die ebenfalls eingesetzten Löschgruppen aus Holtershausen und Andershausen sowie die Stützpunktfeuerwehr aus Naensen mussten nicht mehr eingreifen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Nach den Aufräumarbeiten musste der Bauhof der Stadt Einbeck sich um das gefrorene Löschwasser kümmern.

