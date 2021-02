Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Die Polizeiinspektion Northeim beteiligt sich am Safer Internet Day 2021

Northeim (ots)

NORTHEIM (köh) - Der diesjährige internationale Safer Internet Day findet am heutigen Dienstag, den 09.02.2021, statt.

Jährlich wiederkehrend findet dieser Aktionstag, an dem es um das Thema Internetsicherheit geht, seit 2004 am Dienstag der zweiten Februarwoche statt. Die Polizeiinspektion Northeim beteiligt sich mit einer online Themenwoche am Safer Internet Day 2021. Im Vordergrund stehen Themen wie die Sicherheit rund um das Smartphone, Sichere Passwörter, Fakeshops und Umgang mit Hassreden und Beleidigungen in sozialen Netzwerken. Kommuniziert werden die Themeninhalte über den Twitter- und Instagram- Account der PI Northeim. Weiterführende Informationen gibt es zudem auf www.klicksafe.de und www.polizei-beratung.de

