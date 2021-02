Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (08.02.2021) hat ein 57-jähriger Fußgänger an einem Kreisverkehr im Bereich der Deckerstraße schwere Verletzungen erlitten. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 18.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Daimlerstraße unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Als er diesen an der Ausfahrt zur Daimlerstraße in Richtung Mercedesstraße verließ, erfasste der Renault den 57 Jahre alten Fußgänger, der den dortigen Zebrastreifen aus Richtung Elwertstraße überquerte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

