Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Garage in Ahrenshagen, LK V-R

Ribnitz-DamgartenRibnitz-Damgarten (ots)

Am 31.12.2020 wurde durch die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen gemeldet, dass eine Garage mit Carport auf einem privaten Grundstück in Ahrenshagen in Flammen steht.

Gegen 21:00 Uhr führte nach bisherigem Ermittlungsstand ein technischen Defekt zu einem Kabelbrand, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden Ahrenshagen, Damgarten, Pantlitz, Trinwillershagen und Altenwillershagen konnte eine Ausbreitung auf das angrenzende Carport und Wohngebäude verhindert werden. Die Bewohner konnten die Fahrzeuge rechtzeitig aus der Garage bringen und blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt mindestens 20.000EUR.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

