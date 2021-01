Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Geräteschuppen in Klein Vielen am 31.12.2020, LK MSE

NeustrelitzNeustrelitz (ots)

Am 31.12.2020 gegen 18:49 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg telefonisch durch einen Bürger mitgeteilt, dass in Hartwigsdorf auf einem Grundstück ein Geräteschuppen brennt. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort waren die Löscharbeiten bereits im Gange. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Zum Einsatz kamen dabei 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kratzeburg sowie Klein und Groß Vielen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustrelitz.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

