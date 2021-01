Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Schon seit fast vier Monaten steht ein Gazelle-Herrenfahrrad herrenlos bei der Polizei Dinslaken. Darum sucht die Polizei den Besitzer des Fahrrades. Das Gazelle-Modell Orange Plus ist blaugrün, technisch und optisch in einem guten Zustand, hat ein AXA-Defender-Bügelschloss, eine gefederte Sattelstütze, Schwalbe-Reifen und einen komplett geschlossenen Kettenschutz.

Die Polizei hatte am 22. September vergangenen Jahres den Hinweis erhalten, dass auf der Landwehrstraße in Hiesfeld - vor einem Kleingartenverein - seit vielen Tagen ein verschlossenes Fahrrad steht. Da die Landwehrstraße aber kaum befahren wird und nur wenige Häuser in der Umgebung stehen, nahm die Polizei das Fahrrad in ihre Asservatenkammer auf.

Der Besitzer kann sich unter der Telefonnummer 02064/622-0 mit der Polizei in Dinslaken in Verbindung setzen. Meldet sich der Besitzer nicht, übergibt die Polizei das Rad dem Fundbüro Dinslaken.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell