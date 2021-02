Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtragsmeldung zu "Hauseigentümerin überrascht Einbrecher" vom 08.02.2021 - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Lütjes Feld; Freitag, 05.02.2021, 18:00 Uhr SCHNEDINGHAUSEN (TH) - Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Ortschaft Schnedinghausen gekommen.

Bereits im Vorfeld der Tat, gegen 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, wurde durch Anwohner ein verdächtiger, sehr langsam fahrender Pkw der Marke Mercedes in goldener Farbe gesehen. Dieser konnte in der Ortschaft Schnedinghausen sowie in Moringen im Bereich Kirchberg und auf dem Netto-Parkplatz festgestellt werden. Der Pkw war mit mehreren Personen besetzt und hatte ein Kennzeichen aus dem Landkreis Holzminden.

Personen, die Angaben zu dem Pkw, dem Kennzeichen oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-7005-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell