Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100720-532: Helm verhindert Schlimmeres

Bergneustadt (ots)

Bei einem Unfall auf der Eichenstraße hat sich am Donnerstag (9. Juli) ein elfjähriger Radfahrer zwar Verletzungen zugezogen, die einen Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich machen - ohne Helm wären die Unfallfolgen aber deutlich schwerer gewesen. Der Junge war mit seinem Fahrrad von einer Grundstückszufahrt auf die Fahrbahn eingefahren und dabei mit dem Auto einer 19-Jährigen zusammengestoßen. Die 19-Jährige, der die Sicht auf den jungen Radfahrer durch parkende Fahrzeuge versperrt war, hatte noch versucht den Unfall durch ein Bremsmanöver zu verhindern, was ihr aber nicht gelang. Bei dem anschließenden Sturz zahlte es sich aus, dass der 11-Jährige einen Fahrradhelm trug; dieser konnte den Aufprall deutlich mindern und bewahrte ihn so vor schwereren Verletzungen.

