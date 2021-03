Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden/Stadtlohn - Zigarettenautomat von Wand gehebelt

Vreden/Stadtlohn (ots)

Am Montagmorgen stellte die Polizei in Lünten einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten sicher, der in einem Straßengraben an der Straße Rahook lag. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde der Automat am Wochenende in der Nacht zum Samstag auf der Eschstraße in Stadtlohn von einer Gebäudewand gehebelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

