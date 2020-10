Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Freitag, 25.09.2020, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 01.10.2020, 13:30 Uhr. 31061 Alfeld, Heinzestraße 13. Unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im o.a. Zeitraum den parkenden Pkw einer 30 Jahre alten Alfelderin. Am Ford Fiesta der Anwohnerin wurde die rechte Fahrzeugseite in einer Höhe von ca. 47 cm beschädigt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

