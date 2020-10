Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Hund überfahren und geflüchtet -Sarstedt, Liegnitzer Str.

Hildesheim (ots)

31157 Sarstedt, Liegnitzer Str.(fm)

Am 23.09.2020, um 19:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Audi in Sarstedt die Liegnitzer Str. in Richtung Königsberger Straße und überfuhr einen Hund. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern, welches noch an der Unfallstelle verendete. Geschädigt ist eine 37-jährige Hundehalterin aus Sarstedt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei Jugendliche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell