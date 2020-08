Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 16.08.2020, gegen 07:40 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Friedrich-Profit-Straße. Dabei wurde der 70-jährige Mieter der Wohnung schwer verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 70-Jährige den Brand selbst verursacht haben dürfte. Er wurde am 17.08.2020 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durch Beschluss die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung angeordnet.

