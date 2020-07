Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Sande: Beamten leiten Verfahren gegen alkoholisierten 42-jährigen Pkw-Fahrer ein

Sande (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Jever um 00:50 Uhr einen Pkw, der die Hauptstraße in Sande befuhr.

Am Steuer trafen die Beamten auf einen 42-jährigen Mann aus Sande, bei dem Alkoholgeruch in der Atemluft feststellt wurde. Ein durchgeführter Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,72 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten dem 42-Jährigen die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell