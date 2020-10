Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiliche Einsätze in Gronau am Lachszentrum und in Gronau Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

Elze: Die Polizei Elze wurde am 30.09.2020, 22:30 Uhr zu einer Ruhestörung am Parkplatz Lachszentrum in Gronau durch einen Bürger gerufen. Es wurden vier Verursacher festgestellt im Alter von 18-20 Jahren. Während der Überprüfung der Personen kam es durch die Verursacher der Ruhrstörung zu Beleidigungen der eingesetzten Polizeibeamten. Es wurden Strafverfahren eingeleitet wegen Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr. Außerdem wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wegen der Ruhestörung und der Verweigerung der Angabe von Personalien. Eine Person wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten und OWiGs in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Zuvor wurde dem Verursacher eine Blutprobe entnommen. Den weiteren Personen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen Platzverweise erteilt. Um 23:30 Uhr kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen in der Junkernstraße zwischen erwachsenen Personen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Eingesetzt waren mehrere Polizeifahrzeuge aus dem Landkreis.

