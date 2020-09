Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth (Lö); Am vergangenen Montag, den 28.09.2020, kam es auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in Holle zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:55 Uhr, stellte eine 41-jährige Frau aus Holle ihren schwarzen Pkw BMW auf dem Parkplatz, in einer Parkbox, ab. Als sie gegen 14:25 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung (ca. 800,- Euro Schadenshöhe) an ihrem Fahrzeug fest. In dem genannten Zeitraum muss ein anderes Fahrzeug gegen die linke vordere Seite ihres BMW gefahren sein. Von einem Veruracher war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Durch die aufnehmende Polizei konnte weißer Fremdlack des verursachenden Fahrzeuges gesichert werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Verursacher geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden.

