Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizeiinspektion Hildesheim

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM -(jpm)Am 01.10.2020 wurden bei der Polizeiinspektion Hildesheim und den dazugehörigen Polizeikommissariaten insgesamt 51 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt. Mit 41 Absolventinnen und Absolventen kam ein Großteil der Neuzugänge direkt vom Studium an der Polizeiakademie. 10 neue Kolleginnen und Kollegen waren zuvor in einer der anderen Polizeibehörden Niedersachsens tätig.

Fortan werden 29 der neuen Mitarbeitenden am Hauptsitz der Inspektion in der Schützenwiese ihren Dienst versehen. 22 Kolleginnen und Kollegen werden vom heutigen Tag an in den Polizeikommissariaten im Landkreis tätig sein, davon 6 in Sarstedt, 5 in Elze, 6 in Alfeld und 5 in Bad Salzdetfurth.

In den Jahren zuvor wurden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Göttingen, zu der die Polizeiinspektion Hildesheim gehört, im Rahmen von zentralen Veranstaltungen durch den Polizeipräsidenten Uwe Lührig in Hildesheim begrüßt.

Aufgrund der Corona-Pandemie war eine solche Veranstaltung in diesem Jahr nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell