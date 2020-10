Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Söhlde

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hop) - Am 30.09.2020, gegen 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth auf der Hauptstraße in 31185 Söhlde, die Fahrzeugführerin eines PKW Skoda Fabia, da diese zuvor wegen ihrer unsicheren Fahrweise der Polizei gemeldet worden ist. Während der Verkehrskontrolle konnte bereits Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Auf Befragen gab die Fahrerin an, vor Fahrtantritt zwei Gläser Sekt getrunken zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,59 Promille. Die 35-Jährige Beschuldigte wurde von den Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell