Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Montag, dem 16.12.2019, verursachte ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Sparkasse Mülheim-Kärlich, Poststraße, erhebliche Beschädigungen an einer angrenzenden Steinmauer und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei in Andernach unter 02632/921-0 oder per Mail an piandernach@polizei.rlp.de.

