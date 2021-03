Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Auffahrunfall weitergefahren

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch in Gronau nach einem Verkehrsunfall hinterlassen. Dazu war es gegen 19.00 Uhr auf der Ochtruper Straße gekommen: Eine 57-Jährige war dort stadteinwärts gefahren, als nach ihren Angaben etwa in Höhe der Gudszentraße ein anderes Auto aufgefahren sei. Die Gronauerin habe daraufhin angehalten, der Unbekannte sei jedoch weitergefahren. Der Fahrer sei etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen, bei seinem Fahrzeug habe es sich um einen gräulichen oder grünlichen Pkw gehandelt, möglicherweise mit einem mit "AH" beginnenden Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

