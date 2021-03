Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Trotz Warnung doch alkoholisiert gefahren

Gronau (ots)

Diesen Ärger hätte sich ein Autofahrer in Gronau am Mittwochabend ersparen können: Polizeibeamte hatten ihn gewarnt, sich unter dem Einfluss von Alkohol ans Steuer zu setzen. Die Beamten hatten den 20-Jährigen zunächst in einer Grünanlage angetroffen - dort trank er gemeinsam mit einer anderen Person Bier. In der Nähe stehende Pkw hätten mit ihnen nichts zu tun, so die jungen Leute - und Autofahren wolle von ihnen auch niemand mehr. Doch das stimmte nicht: Nur wenige Stunden später entdeckten die Polizisten einen der beiden betreffenden Wagen auf der Gildehauser Straße - am Steuer der 20-Jährige. Einem ersten Alkoholtest vor Ort schloss sich ein weiterer, gerichtsverwertbarer Test in der Wache an. Das Ergebnis: 0,37 mg/l - ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine entsprechende Anzeige.

