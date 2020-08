Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Flüchtiger Täter nach versuchtem Tötungsdelikt in Schweden festgenommen

Delmenhorst (ots)

Bezugnehmend auf die untenstehende Pressemitteilung von Dienstag, 25. August 2020, kann diese um folgende Informationen ergänzt werden:

Aufgrund der professionellen und unverzüglichen behördenübergreifenden Zusammenarbeit, wurde der Tatverdächtige im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Dienstag, 25. August 2020, in den Abendstunden von der schwedischen Polizei vorläufig festgenommen.

Daraufhin hat das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 30-Jährige im Verdacht, mit einer Schreckschusswaffe auf seine Ehefrau geschossen zu haben, wodurch diese schwer verletzt wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Die Tat steht vermutlich im Zusammenhang mit der zurückliegenden Trennung des Paares.

Aufgrund der Erkenntnisse ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Mordes.

Pressemitteilung vom 25.08.2020:

"Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion DEL/OLL/WEMA: Junge Frau bei Beziehungstat in Wildeshausen schwer verletzt

Am Dienstag, 25. August 2020, wurde eine 26-jährige Wildeshauserin, gegen 08:45 Uhr, durch einen Übergriff ihres Ehemannes in der Kapitän-Strasser-Straße in Wildeshausen schwer verletzt.

Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen fanden Beamte der Polizei Wildeshausen zwei Schreckschusswaffen im Bereich des Tatortes auf, die vermutlich zur Tatausführung genutzt wurden.

Der 30-jährige Ehemann, ebenfalls aus Wildeshausen, ist derzeit auf der Flucht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen suchten Beamte der Polizei Wildeshausen auch einen Imbiss in der Straße "Westertor" auf.

Die Ermittlungen sowie die Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter dauern derzeit noch an. Nähere Einzelheiten werden aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht bekannt gegeben."

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell