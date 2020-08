Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf B 212 zwischen Sürwürden und Golzwarden

Am Dienstag, 25. August 2020, befuhr gegen 12:25 Uhr ein 61-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Sattelzug die Bundesstraße 212 aus Richtung Sürwürden in Fahrtrichtung Golzwarden.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der Sattelzug in Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann kam innerhalb des Grünstreifens zum Stehen. Es entstand Sachschaden an einem Leitpfosten sowie an der Berme. Die Höhe des Unfallschadens ist bislang unbekannt.

Für die Bergung des Sattelzuges wurde die Bundesstraße 212 in Höhe der Unfallstelle durch die Straßenmeisterei vollgesperrt. Die Sperrung dauerte von 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr an.

