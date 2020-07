Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Supermarkt

Beute: Limonade und ein Sixpack

Vreden (ots)

In der Nacht zum Freitag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Supermarktes an der Ottensteiner Straße auf und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurden sechs Flaschen Coca Cola und ein Sixpack Veltins V+ Lemon. Vor dem Gebäude hinterließen der oder die Täter Teile ihrer Beute zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

