Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Wohnungseinbruch

Bocholt (ots)

Am Donnerstabend hörte ein Bewohner eines Hauses an der Herzogstraße gegen 23.00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Haustür und sah nach dem Rechten. Er stellte keine Personen aber Hebelspuren an der Haustür fest und informierte die Polizei. Auch die Beamten konnten keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell